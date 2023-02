Apreendidas duas lanchas e 315 quilos de droga ao largo do Algarve. Há três detidos

Uma operação da Marinha, Polícia Marítima e Força Aérea resultou, na madrugada desta terça-feira, na detenção de três traficantes espanhóis e na apreensão de mais duas lanchas de alta velocidade e nove fardos de haxixe, no total de 315 quilos, ao largo do Algarve. Nessa região, e apenas na última semana e meia, a Autoridade Marítima já deteve 19 pessoas e apreendeu nove narcolanchas, com perto de 16 toneladas de haxixe.

A operação da madrugada desta terça-feira foi desencadeada pela deteção, por uma aeronave da Força Aérea, de sete embarcações de alta velocidade suspeitas de tráfico de droga. Estavam a pairar numa zona onde as lanchas costumam aguardar ordens dos traficantes em terra, para avançarem para o descarregamento de droga. Foi dado o alerta e desencadeada uma operação conjunta, sendo ativadas de imediato para o local embarcações da Polícia Marítima e da Marinha.

Foi iniciada uma perseguição e tentativa de abordagem às embarcações suspeitas, com o apoio do meio aéreo, tendo sido possível intercetar duas das embarcações de alta velocidade, com dezenas de bidões de combustível a bordo, que foram prontamente apreendidas. Após a abordagem, foram detidos três homens, com idades entre os 40 e os 60 anos, por suspeita de tráfico de droga.

Foram ainda recolhidos da água os nove fardos de haxixe, com um total de cerca de 315 quilos de haxixe, que serão entregues à Polícia Judiciária.

As embarcações apreendidas foram conduzidas para terra, com o apoio de uma embarcação da Polícia Marítima e de uma lancha de fiscalização rápida da Marinha.