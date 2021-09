A nova lancha de patrulhamento costeiro ‘Bojador’, da GNR, de 8,5 milhões de euros, que a 1 de setembro encalhou em lajes de rocha em Carcavelos, “tem hélices partidas, veios empenados, danos no casco e danos secundários transmitidos pelos veios aos motores”, o que dará “um custo estimado da reparação de mais de 500 mil euros”, refere uma mensagem partilhada informalmente por oficiais da Marinha, que sempre criticaram a valência marítima da GNR.



Ao CM, a GNR assegura que “na generalidade a informação apresentada (...) não é verdadeira”. Confirma que a ‘Bojador’ está a seco num estaleiro no Seixal “a fim de ser submetida a uma avaliação de possíveis danos”. Já o processo para apuramento das causas do encalhe “encontra-se em curso”.