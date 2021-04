Se o crime de enriquecimento ilícito estivesse em vigor, o antigo primeiro-ministro José Sócrates teria de demonstrar a origem do dinheiro que entrou nas suas contas e que recebeu do empresário e amigo Carlos Santos Silva. Não caberia, por isso, ao Ministério Público procurar provas para mostrar a origem ilícita do dinheiro.Sócrates teria de explicar, por exemplo, como mantinha uma vida de luxo em Paris. Também o facto ...