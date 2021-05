Leitura do acórdão adiada para 4 de junho devido a alteração na acusação de cinco arguidos

O caso envolve vinte e oito arguidos, entre os quais dois responsáveis da PJ e um militar da GNR.

A leitura do Acórdão do processo Aquiles, prevista para esta sexta-feira, foi adiada para 4 de junho porque o coletivo de juízes decidiram alterar a qualificação jurídica dos factos da acusação de cinco arguidos do caso.Três dos arguidos do processo estavam acusados do crime de corrupção para atos ilícitos e passaram a estar acusados de crime de tráfico de influências.A dois outros arguidos, incluindo António Benvinda, que colaborou na investigação da Polícia Judiciária, foi acrescentado mais um crime pelo coletivo de juízes, ficando assim acusados de tráfico de droga e adesão a associação criminosa.