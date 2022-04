As queixas contra o banco online espanhol WiZink, patrocinador do Benfica, continuam a aumentar. Só no Portal da Queixa entraram duas mil reclamações. No último ano são mais de 500. São pessoas burladas e que herdaram dívidas em compras que nunca fizeram. Há lesados que nunca tiveram o cartão de crédito WiZink.









