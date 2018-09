Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levantada interdição de banhos na praia de Mindelo Sul em Vila do Conde

Praia de Mindelo tem dois quilómetros de extensão e é uma das mais procuradas da região.

A interdição de banhos na praia de Mindelo Sul, em Vila do Conde, foi esta sexta-feira levantada, depois das análises efetuadas não terem revelado índices de contaminação, anunciou a Câmara Municipal vila-condense.



A praia tinha sido interdita a banhos na quinta-feira, depois de um episódio de poluição, fruto de uma anomalia acidental da estação elevatória de Mindelo, resultante da intempérie ocorrida na madrugada de quarta-feira, que provocou uma descarga de águas residuais e pluviais no local.



Por precaução, a autarquia vila-condense e a Agência Portuguesa do Ambiente desaconselharam a prática balnear no local até que se restabelecesse a confirmação da boa qualidade da água, em função de análises, cujos resultados foram esta sexta-feira conhecidos.



"Os resultados analíticos obtidos a partir da recolha de amostras da água balnear de Mindelo, conhecidos hoje, encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas, não demonstrando qualquer tipo de contaminação. Assim, está reposta a normalidade nesta praia, uma vez que as análises efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente revelaram a continuidade dos elevados padrões de qualidade exigidas pela Associação Bandeira Azul", lê-se em comunicado emitido pela Câmara Municipal.



A autarquia vila-condense lembra que logo após o episódio foram "desenvolvidas imediatas diligências para a limpeza do areal, ao mesmo tempo que a situação foi acompanhada por técnicos da Câmara Municipal, Águas do Norte, Polícia Marítima e Agência Portuguesa do Ambiente".



"Perante os resultados favoráveis das análises efetuadas, e com consequente levantamento da interdição, será novamente hasteada hoje a Bandeira Azul, retomando-se a normalidade nesta praia", conclui a autarquia.



A praia de Mindelo, situada na parte sul do concelho vila-condense, tem dois quilómetros de extensão é uma das mais procuradas da região, sobretudo nestes meses de verão.