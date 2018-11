Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ligação aérea Portimão-Bragança continua

Atual concessão termina dia 22 de dezembro.

Por João Mira Godinho | 09:33

O Governo promete, "para os próximos dias", o lançamento do novo concurso internacional para exploração da ligação aérea Portimão - Bragança. O contrato com a atual empresa termina a 22 de dezembro, o que levou o PSD a questionar o ministro do Planeamento e Infraestruturas.



Fonte do ministério garantiu que o concurso vai ser lançado em moldes similares ao anterior, mas por um período de quatro anos, e enquanto não for concluído, a atual empresa continua a assegurar a ligação aérea por "um ajuste direto", para que não seja interrompida.



As dúvidas dos sociais democrata surgem já depois de o Governo ter aprovado, em conselho de ministros, a realização de despesa com vista à adjudicação do serviço. Os deputados do PSD, eleitos pelos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Faro , questionaram o Executivo sobre quando será lançado o concurso e a razão dos "atrasos verificados".



Bem como quanto custará manter a ligação enquanto este não foi concluído. Os sociais-democratas recordam ainda que o Governo tinha prometido lançar o concurso durante o primeiro semestre deste ano.