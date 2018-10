Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ligação fluvial a Cacilhas suspensa devido às más condições

Também as ligações fluviais entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém, no rio Tejo, foram encerradas.

A ligação fluvial entre Cais do Sodré e Cacilhas foi suspensa devido ao mau tempo e à forte agitação marítima, informou fonte da Transtejo Soflusa.



De acordo com a responsável pela comunicação da empresa, Margarida Perdigão, a última ligação a Cacilhas, prevista para a 01h20, foi suspensa devido à "forte agitação marítima".



Também as ligações fluviais entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém, no rio Tejo, foram encerradas na noite de sábado, em consequência das condições adversas causadas pela passagem da tempestade tropical Leslie.



A mesma fonte adiantou ainda que as ligações entre o Montijo e o Seixal "foram concluídas" sem transtornos.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou no sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.



Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.



O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.



De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04h00 deste domingo.