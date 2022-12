A defesa de Marco Pontes, motorista do ex-ministro Eduardo Cabrita e arguido no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6, em junho de 2021, referiu esta terça-feira que o condutor se "limitou a cumprir ordens" e que não tinha formação específica para conduzir altas individualidades.



A advogada Sandra Santos, que falava no debate instrutório, realizado em Évora a pedido do arguido, realçou que "o Corpo de Segurança Pessoal da PSP é que determina" a forma como circula a comitiva do governante e o motorista apenas "tem que cumprir" as ordens dadas.









