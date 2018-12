Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpeza de escombros na ria Formosa dura mais uma semana

Moradores lamentam demora na remoção do entulho que resultou das demolições.

Por Tiago Griff e João Mira Godinho | 08:32

A limpeza dos escombros que resultaram das últimas demolições nas ilhas-barreira da ria Formosa vai prolongar-se mais uma semana. A informação foi avançada ontem, ao CM, pela sociedade Polis Litoral da Ria Formosa, numa altura em que os moradores já se queixam da demora na remoção do entulho.



"Os trabalhos encontram-se a decorrer normalmente, tendo em conta a sensibilidade ambiental do local e a otimização dos recursos necessária à contenção de custos excessivos", explica a Polis, prevendo 12 de dezembro (quarta-feira da próxima semana) como a data para a remoção total do entulho dos núcleos dos Hangares e Farol, na ilha da Culatra - onde as últimas demolições nas ilhas-barreira, no âmbito da Polis, se realizaram há quase um mês, a 7 e 8 de novembro.



Os trabalhos vão primeiro ser concluídos no núcleo dos Hangares e depois no Farol, refere a sociedade, que garante não existir qualquer perigo para a população com a presença de placas de fibrocimento: "Esses trabalhos foram realizados logo de início e os detritos encontram-se removidos e devidamente acondicionados para condução a destino final autorizado", garante.



A presença de amianto era um dos grandes receios dos moradores dos núcleos, conforme o CM noticiou ontem. Além de temerem pela saúde pública, os ilhéus lamentaram também ter de olhar diariamente para o entulho. "Custa, a quem mora aqui e que por lá passa todos os dias, estar a ver aquele cenário de destruição, que nunca devia ter acontecido", referiu José Lezinho da Associação de Moradores dos Hangares.