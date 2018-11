Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Loulé manda demolir moradia num dos empreendimentos mais luxuosos do País

Vivenda com piscina em construção na Quinta do Lago não cumpria normas camarárias e correcções não resolveram o problema.

Por Lusa | 14:55

A Câmara de Loulé ordenou a demolição de uma moradia ilegal que estava a ser construída na Quinta do Lago, depois de ter verificado que a obra não cumpria as regras urbanísticas exigidas, divulgou esta terça-feira a autarquia.



A Quinta do Lago, situada à beira da Ria Formosa, no concelho de Loulé, é um dos maiores e mais luxuosos empreendimentos do país, fundado em 1972, sendo composto por áreas residenciais e vários campos de golfe.



O projeto de construção da moradia com piscina foi aprovado em janeiro de 2015 pelos serviços municipais, mas, após uma análise técnica, a autarquia verificou que a obra "não estava a cumprir as normas legais e regulamentares, apresentando divergências no limite do lote".



Contudo, após várias tentativas para tornar legal uma construção "que teve problemas desde o seu início, nenhum dos projetos apresentados se manteve em consonância com os requisitos técnicos do município", o que levou a Câmara de Loulé a emitir um alvará para a demolição do edifício.



Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, sublinha que esta ação "é um bom exemplo da celeridade e da eficácia dos serviços municipais numa área tão importante para a dinâmica económica do concelho".



Para o autarca, esta demolição "permitirá agora que o território possa ser alvo de uma intervenção urbanística, indo ao encontro do alvará de loteamento e do Plano de Urbanização da Quinta do Lago".



A comunicação prévia com pedido de construção da moradia, que estava a ser implantada no lote 30 do Loteamento do Lago, tinha sido apresentada no início de 2014.