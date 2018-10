Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo hospital central do Algarve continua adiado

PSD lembra que unidade é “prioridade” desde 2006.

Por João Mira Godinho | 08:52

O PSD criticou duramente o Governo por continuar a adiar a construção do novo hospital central do Algarve. Isto depois de, no último ano, ter sido aprovada a construção de cinco unidades de saúde noutras zonas do País.



As críticas surgem depois de, na semana passada, o Conselho de Ministros ter aprovado a construção do novo hospital da Madeira, já depois de serem aprovadas novas unidades para Lisboa, Seixal, Évora e Sintra.



Cristóvão Norte, deputado do PSD eleito pelo Algarve, recorda que o novo hospital para a região foi considerado como uma "prioridade" em 2006. O parlamentar diz que questionou o ministro da Saúde sobre a data para o início da obra, tendo Adalberto Campos Fernandes respondido que "será na próxima legislatura".