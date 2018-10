Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor atropela idosa e foge em Vila Nova de Gaia

Testemunhas conseguiram apontar a matrícula da viatura.

Por A.I.F. | 08:50

Uma idosa, com cerca de 80 anos, foi atropelada por um automóvel, este domingo, ao início da tarde, quando atravessava uma passadeira junto à estação de metro General Torres, em Vila Nova de Gaia.



O condutor da viatura fugiu do local do acidente. Testemunhas conseguiram, no entanto, apontar a matrícula da viatura.



A idosa foi assistida aos ferimentos graves e levada para o hospital. A PSP foi chamada também ao local do atropelamento.