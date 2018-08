Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor atropela casal e foge do local

Circulava na EN1, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

Por A.S.M. | 10:18

Um casal, de 43 anos, ficou ferido com gravidade, na noite de sábado, após ter sido atropelado por um carro na EN1, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, durante as festas da Nossa Senhora de Saúde.



O condutor do veículo fugiu do local e está em parte incerta.



"O meu filho e a amiga iam na faixa de rodagem porque os carros estavam mal estacionados por causa das festas. Noutras alturas as viaturas são multadas nestas situações", disse o pai de uma das vítimas.



A PSP investiga.