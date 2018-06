Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpeza e contabilização dos estragos devido a mau tempo em Chaves

Presidente da Câmara de Chaves disse que chuva "muito intensa e queda de granizo" afetaram o concelho e provocaram inundações e quedas de muros.

10:19

O presidente da Câmara de Chaves disse que esta sexta-feira é dia de limpeza e de contabilização dos estragos provocados pela chuva "muito intensa e queda de granizo" que afetaram o concelho e provocaram inundações e quedas de muros.



Nuno Vaz afirmou que, por volta das 2200 de quinta-feira, Chaves foi assolada por "por uma chuva intensa, acompanhada de granizo, que provocaram inúmeras inundações no hospital, no centro de saúde número dois, em clínicas veterinárias e muitas em lojas comerciais.



"Foi uma hora muito intensa e preocupante porque havia rios de água a correr em muitas das ruas da cidade", descreveu à agência Lusa.



Nuno Vaz referiu ainda que, junto ao Ribelas, uma linha de água que subiu significativamente, houve também carros que ficaram parcialmente submersos, e que se verificaram situações de quedas de muros de suporte.



Há ainda o registo de caves inundadas, garagens afetadas e de situações em que a água da chuva entrou pelos tetos dos edifícios de habitação.



O autarca destacou a "rápida intervenção" das duas corporações de bombeiros da cidade que ajudaram a drenar a água das vias públicas e resolveram, num curto espaço de tempo, situações como a da urgência do hospital ou do centro de saúde.



"Hoje é dia de limpeza das lamas dos edifícios afetados e das ruas, de sinalização de estragos que não podem ser imediatamente reparados e de identificar pormenorizadamente os estragos e avaliar os prejuízos", frisou.



Nuno Vaz referiu que espera ainda um relatório por parte das juntas de freguesias sobre a situação no concelho, nomeadamente no que diz respeito aos estragos na agricultura que poderão ter sido provocados pelas "pedras de granizo de grande dimensão, que acompanharam a chuva".



"A intensidade da chuva e, sobretudo, o granizo, fez com que algumas culturas ficassem muito danificadas e, algumas delas completamente perdidas. Estamos a falar sobretudo da cultura de milho e também as culturas verdes, hortas, alguma vinha e árvores de fruto da época", salientou.