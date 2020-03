‘Linces’ salvam doente cardíaco em Ponta Delgada

Uma operação da Força Aérea entre Lisboa e Ponta Delgada, nos Açores, permitiu este domingo dar a necessária assistência médica a dois homens, um deles com problemas cardíacos.

De acordo com a Força Aérea, uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 (Linces), descolou do Aeródromo de Trânsito Nº 1, na Portela, pelas 9h55, em direção a Ponta Delgada, com uma equipa médica militar a bordo, para realizar o transporte urgente de um doente cardíaco, de 75 anos, para Lisboa, onde ficou hospitalizado.

No seguimento desta missão um doente, de 33 anos, regressou a Ponta Delgada.