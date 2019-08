A linha ferroviária do Vouga encontra-se cortada esta quinta-feira depois de uma colisão entre o comboio "Vouguinha" e uma viatura ligeira, em São João de Ver, Santa Maria da Feira. Este acidente provocou um ferido.



De acordo com fonte oficial do CDOS de Aveiro, ainda não é conhecido o estado de saúde da vítima.



A alerta para este acidente foi dado às 09h55.



Foram mobilizados para o local da ocorrência, na localidade de Granja, nove operacionais apoiados por quatro viaturas.