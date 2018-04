Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa domina ranking da violência doméstica

Mulheres representam 79% das 32 281 vítimas. Quase quatro mil são menores de 16 anos.

Por João Tavares | 09:12

Durante o ano de 2017, foram registados em todo o território nacional 22 599 crimes de violência doméstica (22 773 em 2016), que resultaram em 32 281 vítimas. Quase quatro mil eram menores de 16 anos. As mulheres continuam a ser as principais vítimas (25 498, o que constitui 79% do total). Os responsáveis por este crime público são maioritariamente os homens (26 385, isto é, 83,8%). Dezoito dos agressores tinham menos de 16 anos.



Os números divulgados no Relatório Anual de Segurança Interna, tornado público na semana passada, revelam ainda que o maior número de participações foi feito junto das forças de segurança do distrito de Lisboa, nomeadamente 6303 registos, logo seguido do Porto (4629), Setúbal (2327), Braga (1838) e Aveiro (1698).



Estes cinco distritos representam, juntos, 63% do total de participações relativas a crimes de violência doméstica. Na parte inferior da tabela surge o distrito de Beja, com 279 ocorrências participadas. Na categoria do crime contra as pessoas, a violência doméstica representa 27,6% do total de registos, apenas atrás das ofensas à integridade física simples (28,6%).



Pulseira controla 1160 agressores

São cada vez mais os casos de violência doméstica monitorizados através do sistema de vigilância eletrónica.



Segundo o RASI, em 2017 havia 1160 casos a serem controlados por intermédio da pulseira eletrónica. Um número que representa um aumento face a 2016, ano em que 1061 casos eram vigiados através deste meio.



Este método permite saber quando o agressor se aproxima da vítima, o que lança um alerta nas autoridades.