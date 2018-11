Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa suspende novos alojamentos locais

Aprovada a construção de 267 novas habitações com mensalidades acessíveis.

Por Miguel Balança | 08:56

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira a proposta do executivo camarário que prevê a suspensão da autorização de novos registos de estabelecimentos de alojamento local nas zonas turísticas sobrelotadas do Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria.



A medida transitória, aprovada por maioria em sessão plenária extraordinária, aberta ao público, afetará parte das freguesias da Estrela, Misericórdia, Santo António, Santa Maria e São Vicente, e vigorará pelo prazo máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, altura em que a Câmara Municipal de Lisboa deverá dar entrada a um regulamento municipal definitivo sobre a matéria.



Na mesma sessão, o vereador do Urbanismo e Reabilitação Urbana da Câmara, Manuel Salgado, recordou que a medida prevê ainda o acompanhamento e monitorização de zonas particularmente sensíveis: Baixa, Av. da Liberdade, Av. da República, Av. Almirante Reis, Graça, Colina de Santana, Ajuda, Lapa e Estrela.



As propostas de alteração à norma camarária apresentadas pelo CDS-PP, PSD e o deputado independente Rui Costa foram chumbadas na generalidade das alíneas.



Os centristas bateram-se, sem sucesso, para que a suspensão agora aprovada contemplasse um regime de exceção para o arrendamento de quartos.



Em plenário foi ainda aprovado o lançamento de duas operações no quadro do Programa de Renda Acessível do município que preveem a construção de 218 habitações em Belém, no Lumiar e no Parque das Nações, e de 49 novos fogos no bairro da Vila Macieira, na freguesia de S.Vicente.