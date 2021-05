Loja de bicicletas furtada no centro de Santa Maria da Feira

Uma loja de bicicletas do centro da cidade de Santa Maria da Feira foi assaltada esta segunda-feira à noite.A notícia é avançada na página da loja que afirma que o furto ocorreu cerca das 22h34 por dois indivíduos que seguiriam numa carrinha preta."Furtaram 3 bicicletas e causaram danos materiais", descreve a publicação que apela a quem tenha informações que comunique à PSP de Santa Maria da Feira."Oferecemos recompensa financeira a quem dê "pistas" que levem à identidade dos autores do furto", conclui a mensagem escrita no Facebook.