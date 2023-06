Uma loja foi totalmente destruída, esta noite de quarta-feira, por um incêndio, em Espinho. Não são conhecidas as causas e circunstâncias do fogo.O alerta foi dado, cerca das 03h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um incêndio urbano, no largo da Igreja, em Anta. À chegada dos operacionais, a estrutura estava toda tomada pelas chamas. A rápida primeira intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas para as casas vizinhas.A PSP de Espinho foi mobilizada para o local.