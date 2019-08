Lombas e sinais vão aumentar a segurança em Faro

Colocação de lombas, passadeiras elevadas e placas de limites de velocidade para os 30 quilómetros/hora. Foram estas as principais medidas prometidas pelo presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Laje, durante uma reunião com moradores do Patacão, que exigem mais segurança na rua Mar e Guerra, que tem sido palco de vários acidentes.Segundo oapurou, os autarcas ouviram as queixas dos moradores e garantiram que estas intervenções iriam estar concluídas até ao final do ano.A rua Mar e Guerra tem sido palco de acidentes violentos nos últimos meses, tendo, inclusivamente, já havido três mortes desde o início de junho – duas na sequência de um despiste e outra por atropelamento. Os residentes queixam-se da falta de segurança naquela via, em que o excesso de velocidade é uma constante.Na memória de todos está a morte trágica de dois idosos. Firmino Chaparro, de 78 anos, e António Correia, de 83, estavam sentados num banco de jardim a conversar, na tarde de 1 de junho, quando foram esmagados contra uma parede por um automóvel que se despistou.Na mesma zona do Patacão, igual final trágico teve Maria Veríssimo, de 72 anos, que foi atropelada mortalmente quando estava a atravessar a estrada, na manhã de 26 de julho, junto à farmácia local.