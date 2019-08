Lombas e sinais prometidos até ao final do ano em Faro

Colocação de lombas, passadeiras elevadas e placas de limites de velocidade para os 30 quilómetros/hora. Foram estas as principais medidas prometidas pelo presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Laje, durante uma reunião com moradores do Patacão que exigem mais segurança na rua Mar e Guerra, que tem sido palco de vários acidentes.Segundo oapurou, os autarcas ouviram as queixas dos moradores e garantiram que estas intervenções iriam estar concluídas até ao final do ano.Tal como ojá tinha noticiado, a rua Mar e Guerra tem sido palco de acidentes violentos nos últimos meses, tendo, inclusivamente, já havido três mortes desde o início de junho - duas na sequência de um despiste e outra por atropelamento. Os residentes queixam-se da falta de segurança naquela via, em que o excesso de velocidade é uma constante. Na memória de todos está a morte trágica de dois idosos.Firmino Chaparro, de 78 anos, e António Correia, de 83, estavam sentados num banco de jardim a conversar, na tarde de 1 de junho, quando foram esmagados contra uma parede por um automóvel que se despistou. Firmino acabou por morrer no local. António ainda foi transportado para o hospital de Faro e transferido para uma unidade hospitalar de Lisboa, mas acabou por morrer.Igual final trágico teve Maria Veríssimo, de 72 anos, que foi atropelada mortalmente quando estava a atravessar a estrada, na manhã de 26 de julho.