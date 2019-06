Homem morre esmagado por carro em Faro

Os dois amigos, um de 70 e outro de 83 anos, estavam sentados tranquilamente a descansar, à sombra, num banco de jardim instalado junto à EN125, perto do posto de combustível da Galp, no Patacão, Faro, quando foram colhidos por um carro. Firmino Chaparro, de 70 anos, morreu no local.O amigo, Manuel, foi transportado, em estado muito grave, para o hospital de Faro.O acidente ocorreu cerca das 15h40. As duas vítimas, portuguesas e residentes na zona, foram colhidas por um Opel Corsa, conduzido por um cidadão cabo-verdiano de cerca de 60 anos, que sofreu ferimentos ligeiros e foi também assistido e transportado para o hospital de Faro.O idoso, de 83 anos, sofreu ferimentos muito graves e foi transferido de helicóptero para o Hospital de S. José, em Lisboa. O corpo da vítima mortal foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Faro.O trágico acidente está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Faro da GNR, que procedeu à recolha de indícios no local e já ouviu testemunhas. O condutor foi sujeito a testes de sangue para avaliar se conduzia alcoolizado.Uma testemunha revelou aoter visto o carro a "sair a patinar" e depois ouviu o "estrondo". Após o embate, relatou, uma das vítimas "ficou logo em paragem cardiorrespiratória, no chão. O outro foi reanimado".O carro embateu no banco com a parte frontal, não sendo visíveis, no chão, marcas de travagem. Tudo indica, por isso, que o Opel Corsa terá entrado em despiste e, descontrolado, embatido nos dois idosos que estavam sentados no banco, local que, segundo referiram populares, "costumavam frequentar".Quanto ao condutor do Opel Corsa, apesar de ter sofrido alguns ferimentos, foi visto a andar pelo seu pé no local. Estava consciente quando foi levado ao hospital.Ao local do acidente acorreram de imediato 23 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM e GNR. A circulação na via esteve condicionada.Na mesma zona, há cerca de uma semana, outra viatura ligeira tinha-se despistado contra uma cabine telefónica. O condutor ficou ferido.O carro circulava no sentido Mar e Guerra - Patacão quando se despistou e foi embater de frente no banco dos idosos.