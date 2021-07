Luís Filipe Vieira suspende funções no Benfica

O advogado de Luís Filipe Vieira anunciou, esta sexta-feira, que o presidente do Benfica suspende funções do cargo no clube.

"O Benfica está primeiro", começou por dizer Magalhães e Silva no comunicado a pedido de Vieira.





A informação foi comunicada aos jornalistas ao mesmo tempo que foi anunciado às instituições de relevo, referiu Magalhães e Silva.

Em atualização