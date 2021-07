Luís Filipe Vieira filmado a tentar vender Benfica a amigos

Luís Filipe Vieira foi filmado pelas autoridades após um encontro com José António dos Santos, o empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, antes de se ir encontrar com José Guilherme - o empreiteiro que recebeu uma prenda de 14 milhões de Ricardo Salgado - para depois negociarem 25 por cento das ações do Benfica com um empresário americano.O encontro estava a ser monitorizado pela investigação e ocorreu a 29 de junho deste ano. Foi no dia em que Vieira foi surpreendido pela SIC a almoçar num restaurante no Montijo e confrontado com a transferência de Nuno Tavares para o Arsenal disse: “Não sei de nada, não tenho lá estado.”sabe que Vieira confirmou ao juiz esse encontro - após ter sido confrontado com as imagens recolhidas pela investigação - e disse ter sido o ‘transportador’ das propostas. Levou os documentos de José António dos Santos a José Guilherme e trouxe, de volta, os mandatos de vendas das ações.