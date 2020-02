Luís Filipe Vieira investigado por fraude fiscal e lavagem de dinheiro

As investigações nos processos do futebol cruzam agora clubes e transferências de atletas. No Benfica visam-se clubes estrangeiros e empresas de intermediação por causa de jogadores como, por exemplo, André Carrillo, Pizzi, Jiménez, Júlio César, Ola John e Jonas. A

sabe que o clube e

são dois dos alvos privilegiados da investigação. No Braga, os agentes do fisco já recolheram indícios importantes de negócios cruzados com o Marítimo.

Luís Filipe Vieira