"Luís Filipe Vieira deu e Rui Rangel prometeu fazer, mercadejando com o cargo”, defendeu esta quinta-feira o procurador Vítor Pinto, no debate instrutório da ‘Operação Lex’. O magistrado pediu que o ex-presidente do Benfica seja julgado pelo crime de recebimento indevido de vantagem de que está acusado.









Em troca de bilhetes para a tribuna presidencial do Estádio da Luz e viagens pagas pelo Benfica para assistir aos jogos no estrangeiro, sustenta o Ministério Público, Rangel, então juiz da Relação de Lisboa, terá prometido ajudar Vieira num processo fiscal que corria no Tribunal de Sintra. No Supremo Tribunal de Justiça, o procurador sustentou que as ofertas tiveram como objetivo “criar um clima de permeabilidade” para levar o juiz a satisfazer as “pretensões” do ex-presidente do Benfica. Vieira queria um “toquezinho” para o processo andar. Considera o procurador que “oferecer bilhetes não é crime, mas oferecer bilhetes a uma pessoa de que se espera uma atuação contrária aos deveres da função já é crime”. Para o magistrado, Vieira e os restantes arguidos, que respondem pelo crime em coautoria - o advogado Jorge Barroso e o vice-presidente do Benfica Fernando Tavares -, “sabiam que lhe davam as vantagens em razão da sua função e contactos na Justiça”. “Não é permitido a um juiz receber vantagens de qualquer espécie pela sua função, este é que é o cerne da questão”, concluiu Vítor Pinto.

No processo constam várias mensagens trocadas entre Vieira e Rangel, nas quais “Sintra” e “IC19” eram nomes de código. Nas alegações, o procurador Vítor Pinto afirmou que, nas mensagens, os arguidos “confessam” a ligação entre as ofertas e o processo de Vieira no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. Numa mensagem, enviada em março de 2017, Luís Filipe Vieira diz: “Olá Rui. Achas que podemos ir a Sintra na próxima semana.” Passado algum tempo, o ex-presidente volta à carga: “Olá Rui. Está sempre no meu pensamento. Sintra, Sintra, Sintra. Quando resolvemos isso?”. Rangel, numa mensagem enviada a Jorge Barroso, advogado ligado a Vieira, desabafa: “O Vieira é sempre a mesma porcaria. Nem dá vontade nenhuma de resolver os assuntos dele.”

17 acusados da 'Operação Lex'