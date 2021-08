Faltam 13 dias para acabar o prazo do empréstimo de 160 milhões de euros que Ricardo Salgado fez a Luís Filipe Vieira, através de uma emissão de dívida de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).No fim do mês, ou Vieira paga ou o Novo Banco (sucessor do Banco Espírito Santo) por tornar-se dono da Promovalor SGPS, sociedade que agrupa os interesses imobiliários mais importantes da família Vieira.