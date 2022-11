Lusodescendente de 26 anos encontrado morto durante caçada em Zamora, Espanha

Um lusodescendente de 26 anos foi encontrado morto, esta terça-feira, em Fermoselle, na província de Zamora, em Espanha, naquilo que se acredita ser um acidente de caça.De acordo com o jornal La Opinión, o homem estaria a caçar numa área rochosa e escorregadia quando sofreu uma queda. Ao cair, a arma terá disparado acidentalmente, tendo sido atingido.Os colegas de caça quando ouviram o tiro, acorreram ao auxílio do português, no entanto encontraram-no já sem vida.A vítima, apesar de natural de Fermoselle, era filho de mãe portuguesa, da cidade de Bemposta, Abrantes, e era conhecido por participar ativamente na organização de festividades da cidade.