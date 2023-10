A garantia é de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde da Madeira. Insatisfeito com a lei recentemente promulgada pela Assembleia da República que descriminaliza o tráfico de droga para consumo, assegura: “Vamos fazer tudo para travar a lei.”



Numa entrevista ao CM, o governante madeirense fala do consumo de drogas sintéticas a céu aberto no centro do Funchal e desafia os legisladores a combaterem o problema do consumo apenas pelo lado da saúde.









