Madrasta de Valentina junta-se a Rosa Grilo e a Diana Fialho em Tires. Veja as imagens da chegada à cadeia

Márcia Bernardo, madrasta da menina de 9 anos assassinada em Peniche, ajudou o pai da criança a cometer o crime e a esconder o corpo. Esta quarta-feira a madrasta da menina ficou em prisão preventiva e foi conduzida pelas autoridades à prisão de Tires.A madrasta junta-se agora a Rosa Grilo, acusada de matar o marido, e a Diana Fialho, que matou a mãe.Recorde-se que Rosa Grilo planeou a morte do triatleta Luís Grilo e em março deste ano foi condenada a 25 anos de prisão. Diana Fialho, condenada a 24 anos de prisão, matou a mãe adotiva. A jovem, de 23 anos, cometeu o crime com a ajuda do namorado depois de ser ameaçada pela mãe que a retiraria do testamento.O corpo de Maria Amélia foi regado com gasolina e queimado.