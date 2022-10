Foi uma carta escrita pela mãe de Beatriz Lebre que levou o cantor Nick Cave a dedicar uma canção, durante o festival Meo Kalorama, à jovem assassinada por um colega de mestrado, a 29 de maio de 2020, em Lisboa.Segundo o jornal ‘Público’, na véspera do concerto, que decorreu a 3 de setembro, Paula Lebre escreveu ao músico australiano, que já perdeu dois filhos. Pensou que a carta se iria perder, mas no dia do concerto Nick Cave dedicou-lhe a música ‘Into my arms’ a Beatriz.