Mãe de Sara Carreira chora em tribunal

Destroçada, escolheu sempre a entrada das traseiras do tribunal. Mas, esta sexta-feira, a mãe de Sara fê-lo pela porta principal. Sem o ex-companheiro, Tony Carreira, Fernanda foi o espelho da dor e do sofrimento. Na sala de audiências não conseguiu esconder a emoção. Lavada em lágrimas, ouviu, pela voz da advogada de Cristina Branco, novas suposições sobre o que aconteceu."Sara podia estar sem cinto no momento do acidente e isso pode ter contribuído para o que aconteceu", disse Carmo Afonso. As palavras foram como uma seta no coração de Fernanda.Os arguidos tiveram esta sexta-feira a derradeira oportunidade de pedir desculpa aos pais de Sara, mas ninguém o fez. A juíza ainda permitiu que falassem pela última vez, mas apenas Tiago Pacheco quis justificar a forma como embateu no jipe conduzido por Ivo.O advogado de Tony Carreira, Magalhães e Silva, considerou que se os arguidos tivessem pedido desculpa à família, "mais rapidamente se tinha conseguido a paz social, que agora só vai acontecer depois da sentença".Tony Carreira nunca quis ver os arguidos atrás das grades, nem quer indemnização pela morte da filha. Apenas procurou respostas para fazer o luto. E um pedido de desculpas, que nunca chegou.