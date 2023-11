Já são conhecidas as penas pedidas pelo Ministério Público para os envolvidos na morte de Sara Carreira

O julgamento do caso da morte da cantora Sara Carreira volta ao Tribunal de Santarém. Esta sexta-feira decorrem as alegações finais.





Tony Carreira está presente mas está representado pelo advogado Magalhães e Silva.



Recorde-se que Sara Carreira, filha de Tony Carreira, morreu a 5 de dezembro de 2020 num acidente fatal na A1. Paulo Neves conduzia alcoolizado e a cerca de 30 quilómetros por hora. A fadista Cristina Branco embateu contra o veículo deste. Ivo Lucas e Sara Carreira seguiam em excesso de velocidade, assim como Tiago Pacheco.



10:35 | 24/11 Defesa de Tony Carreira critica desatenção de Ivo Lucas no acidente que matou Sara Carreira O advogado de Tony Carreira, Magalhães e Silva, fala em pedido de desculpas e em respeito. Refere que assim se teria conseguido a paz social que só vai acontecer depois da sentença.



Acrescenta que Tony não quer indemnização e que "é preciso terminar o luto desta família".



Sobre Ivo Lucas, Magalhães e Silva diz fala do vídeo e refere que passaram vários carros pelo local do acidente e que, por isso, Ivo poderia ter evitado o acidente.



O advogado refere Paulo Neves estava bêbedo e que funcionou como "um objeto praticamente parado". Fernanda Antunes, mãe de Sara Carreira, está de óculos escuros muito atenta.



Magalhães e Silva diz que também a fadista Cristina Branco seguia desatenta, tal como Ivo.



A defesa de Tony acrescenta que não se pode "assobiar para o lado" e que quando é assim "dá-se um abraço, dá-se um aperto de mão e diz-se lamento".



Refere também que as penas propostas pelo MP parecem ajustadas.

10:27 | 24/11 O Ministério Público considera todos os arguidos devem ser condenados pelos crimes que foram acusados. Paulo Neves abana a cabeça. "Todos os três tem responsabilidade fatal por este acontecimento", afirma o procurador.



"Parece que tentar passar as culpas um para os outros. Assobiam todos para o lado", continua.



Para Paulo Neves o MP pede pena suspensa de 5 anos de cadeia, por homicídio negligente de forma grosseira, que poderá contemplar cursos de segurança rodoviária.



Cristina Branco deve ser condenada a pena suspensa superior a um ano.



Para Ivo Lucas o MP pede pena de prisão suspensa superior a 2 anos e meio, por homicídio negligente na forma grosseira.



E para Tiago Pacheco pena de multa. O Ministério Público pediu ainda inibição de condução para todos os arguidos durante um determinado período de tempo.

09:58 | 24/11 O Ministério Público (MP) começa por apresentar os pêsames aos pais de Sara e a lamentar a perda de Ivo. Fala dos acidentes que aconteceram nos últimos anos e refere que 500 mil pessoas foram afetadas por acidentes nos últimos 10 anos, o que significa 5% da população portuguesa.



"Imagem vale mais que mil palavras": O MP refere que as imagens comprovam que na hora do acidente, 18h44, não estava nevoeiro e que havia visibilidade a dois quilómetros, estava a chover, mas na altura era uma chuva miudinha e não provocava obstáculos.



"Das declarações de Paulo Neves o primeiro embate acontece às 18h44 e só três horas e 46 minutos depois é que faz o teste do álcool que dá 1,18 gramas por litro de sangue", acrescenta o MP referindo que o arguido tinha estado a lanchar - a beber vinho e a comer queijo - mas não precisou quantas garrafas bebeu.



O teste ao álcool a Paulo Neves foi feito às 22h30 no hospital. O procurador mostra um estudo que tem um gráfico que analisa a absorção para 0,75 litros de vinho.



"O que fez o arguido Paulo Neves foi zero", afirma o MP. Recorda que o arguido disse que tinha ficado combalido mas o expectável era que saísse do carro e fosse colocar o triângulo para sinalizar o acidente. Paulo Neves seguia a 28 quilómetros/hora.



MP acrescenta: "O embate deu-se porque Cristina também circulava distraída. Não reparou na viatura à sua frente e não deixou distância de segurança".



A viatura de Cristina acionou logo os 4 piscas mas o MP admite que também podem ter sido acionados automaticamente. O procurador diz ainda que Ivo não se apercebeu da viatura de Cristina porque seguia distraído.



"O carro de Ivo percorreu 500 metros sem perceber o que estava um acidente à frente. Sendo que o carro de Cristina estava sinalizado", acrescenta o MP.



Sobre Tiago Pacheco, o MP refere que é "evidente" que circulava a 150 km/h e que passou por vários obstáculos na estrada.

09:56 | 24/11 Testemunha arrolada por Ivo Lucas fala em tribunal Um amigo de Ivo Lucas fala agora em tribunal. Refere-se a Ivo como "uma pessoa extremamente empática" e "muito humana".



"Isto teve um influência enorme na vida do Ivo, antes o Ivo tinha o olho a brilhar, era feliz, estava apaixonado, numa fase de vida ótima", diz.



O amigo de Ivo acrescenta que "é muito complicado explicar" quando viu Ivo ser transferido de hospital. Recorda que têm uma amizade de 15 anos e afirma que ainda vê "muita dor" no Ivo.



09:52 | 24/11 Cristina Branco faz requerimento A arguida Cristina Branco fez um requerimento para juntar informação clínica do seu psicoterapeuta que atesta a sua dificuldade em falar sobre os factos e que tem amnésia de uma parte do acidente. A juíza diz que admite a junção do requerimento aos autos por ser relevante para o julgamento.