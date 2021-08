Mãe detida por golpear filho que não parava de jogar videojogos

A PSP de Lisboa deteve uma mulher de 40 anos, suspeita de violência doméstica sobre o filho na freguesia de Campo de Ourique.



O alerta para as autoridades foi dado no passado dia 14 de agosto, pelas 02h15.





Os polícias foram alertados para agressões com uma arma branca. À chegada ao local, os agentes depararam-se com um jovem de 19 anos com ferimentos no ombro direito provocados pela própria progenitora.Em comunicado, a PSP revelou que a agressora golpeou o filho com uma faca após ter repreendido a vítima por não parar de jogar videojogos.A mulher confessou o crime às autoridades e chegou a proferir novas ameaças, sentindo-se "insultada pelo filho".A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações mensais às autoridades.