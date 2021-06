Menor detido por esfaquear dois em rixa no Porto

Um menor, de 16 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter esfaqueado dois rapazes, durante uma rixa entre dois grupos rivais, na madrugada de sábado, nos jardins da Cordoaria, no Porto. O agressor atingiu uma das vítimas com duas facadas numa perna e a outra com um grave golpe nas costas. Foram ambos transportados para o hospital.









O detido, que é estudante e já tem antecedentes por crimes contra o património e agressões, foi presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial. Vai aguardar o julgamento em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Está indiciado de homicídio na forma tentada e ofensas à integridade física qualificadas.