Gang esfaqueia jovem durante carjacking em Lisboa

A PSP de Benfica, Lisboa, deteve três jovens entre os 17 e os 19 anos e identificou um menor, de 16, que esfaquearam o dono de um carro nas pernas, antes de fugirem com a viatura e outros bens da vítima.





O proprietário, de 20 anos, foi atacado pelas 02h45 no dia 16 deste mês. Depois de ferirem o jovem, os ladrões fugiram com um telemóvel, um fio em ouro e as chaves do carro. A viatura acabou por sofrer uma avaria. Testemunhas alertaram a PSP, que apanhou os jovens. O mais novo foi entregue aos pais, após participação ao tribunal de menores. Presentes a tribunal, os outros três ficaram presos.