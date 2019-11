Mãe do recém-nascido encontrado no lixo já chegou a tribunal para ser ouvida

A mãe do bebé recém-nascido encontrado num caixote do lixo já chegou ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, para ser ouvida esta sexta-feira por um juiz.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher vinha acompanhada por inspetores.O acesso da mãe do bebé ao Campus de Justiça foi feito através de uma garagem.Recorde-se que, de acordo com um comunicado da PJ, a mãe da criança foi identificada, localizada e detida "por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho".