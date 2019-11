Bebé abandonado no lixo nasceu na rua. PJ confirma que mãe é a única autora do crime

o recém-nascido encontrado no lixo na passada terça-feira, em Lisboa.

da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária

que a mulher não deu depois entrada em qualquer centro de saúde ou unidade hospitalar.

"Na sequência de uma gravidez que teve e que nunca declarou nem manifestou a ninguém, veio a ter o parto e a abandonar o recém-nascido nas condições que são conhecidas", avançou acrescentando que a investigação continua a decorrer.

A jovem "não apresentava sinais de consumo de droga, estava consciente e sem nenhuma alteração específica aparente do seu estado emocional", afirmou.

As autoridades receberam pelas 17h30 de terça-feira o alerta para um recém-nascido encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, perto da estação fluvial, em Santa Apolónia, e junto a um estabelecimento de diversão noturna.



O menino foi encontrado ainda com vestígios do cordão umbilical e estava visivelmente debilitado. Foi o choro, desesperado, que chamou a atenção do sem-abrigo.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a detenção da mulher suspeita de ter tentado matarEm declarações aos jornalistas, a PJ mostrou "satisfação" pela criança estar bem e a ser "devidamente acompanhada". Paulo Rebelo, chefe, afirmou ainda que o bebé nasceu na via pública e revelouQuestionado sobre a nacionalidade da mulher, Paulo Rebelo não quis revelar a informação, referindo que a mesma não era relevante para ser divulgada nesta conferência de imprensa.Ainda questionado pelos jornalistas se a mãe, de 22 anos, era uma sem-abrigo, Paulo Rebelo não a classificou como tal, no entanto afirmou que a mulher "é uma pessoa que vive em condições precárias na via pública", sem antecedentes criminais.O elemento da PJ fez saber também que a mulher "foi a única autora do crime".Paulo Rebelo divulgou ainda aos jornalistas que mulher estava consciente no momento da detenção, à qual não resistiu.Em atualização