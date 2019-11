Marcelo Rebelo de Sousa encontra e agradece a sem-abrigo que salvou bebé do caixote do lixo

Relato do sem-abrigo: "Ele estava roxo e com frio"

O sem-abrigo contou em exclusivo ao CM o que viu. "Ele estava roxo e com frio", revelou. O recém-nascido foi encontrado por volta das 18h30 desta terça-feira. "Quando eu ia a passar ouvi qualquer coisa a gemer ou a chorar e parei", conta o homem.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se esta quinta-feira com o sem-abrigo 'herói'. O homem encontrou um bebé que tinha sido abandonado horas antes num caixote do lixo, em Lisboa.O recém-nascido está agora nos Cuidados Intensivos da Unidade Neonatal da Maternidade Alfredo da Costa e encontra-se "saudável e alimentado".

"Meti a cabeça dentro do ecoponto e vi um pé de uma criança. As pessoas ajudaram-me", revela acrescentando que os médicos explicaram que o parto teria sido feito há cerca de seis ou sete horas.





Comissário da PSP explica que não há informações sobre os pais da criança

O comissário da PSP, André Serra, explicou ao CM que a criança "estava sem proteção, sem roupa, nem agasalho". O bebé foi transportado ao Hospital Dona Estefânia.



Em causa podem estar vários crimes, entre eles o de exposição ao abandono de recém nascido.

O sem-abrigo acrescentou ainda que se tratava de um menino e que está bem de saúde.