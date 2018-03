Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filhas encontradas inconscientes em Borba

As vítimas terão sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono. Pai lançou o alerta.

13:07

Uma mãe e duas crianças, de oito e catorze anos, foram encontradas inconscientes este domingo numa casa em Borba, no distrito de Évora, devido a uma intoxicação de monóxido de carbono. O alerta foi dado pelo pai às 10h52.



A GNR foi chamada ao local e arrombou a porta da habitação, tendo-se deparado com o cenário.



Um helicóptero do INEM foi acionado para transportar a menina mais nova para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A irmã encontra-se no Hospital de Évora.



A progenitora foi transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Estremoz em estado considerado crítico.



Ao que o CM apurou não se trata de crime, mas sim de uma avaria no esquentador.