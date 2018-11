Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho atropelados numa passadeira em Vila Nova de Gaia

Mulher sofreu ferimentos graves.

01:30

Uma mulher, de 40 anos, e o filho, de sete, ficaram feridos, ontem ao início da noite, após serem atropelados numa passadeira e projetados vários metros, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.



A mulher sofreu ferimentos graves. As duas vítimas foram socorridas no local pelos bombeiros de Coimbrões e depois transportadas ao Hospital de São João, no Porto.



A PSP esteve no local. Realizou perícias e investiga as causas do acidente.