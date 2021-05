A mãe de David Santos, o jovem de 15 anos que morreu terça-feira à tarde, num acidente ao ser atingido por uma baliza no final de uma aula de Educação Física no Colégio Conciliar Maria Imaculada, foi informada da morte do filho enquanto fazia o seu turno como enfermeira na Cirurgia do Hospital de Santo André, em Leiria, em cujas Urgências o jovem entrou já morto devido aos ferimentos sofridos.