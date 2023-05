Ana Vilma Maximiano ficou sem a guarda de duas filhas, em 2015, após um relatório com mentiras ter sido assinado por duas técnicas da Segurança Social. Meninas foram entregues ao pai que poucos meses depois acabou condenado por violência doméstica.



As duas mulheres, que estão a ser julgadas por declarações falsas, vão conhecer a sentença no tribunal de cascais, mas Ana Vilma Maximiano garante que independentemente do acórdão jamais irá conseguir perdoar o que aconteceu.









