Durante um ano e dois meses (entre novembro de 2020 e o corrente mês), uma mulher, de 31 anos, ignorou as queixas da filha menor, que denunciou o padrasto por violação. A menina, hoje com nove anos, foi violada pelo menos sete vezes dentro de uma carrinha, no concelho de Évora.









Ao que o CM apurou, a mulher terá dito à filha que se denunciasse o padrasto, de 34 anos, este iria sair de casa e, por isso, deveria manter o silêncio. Sem ajuda para denunciar o abusador, a menina, que começou a ser atacada com oito anos, viveu um verdadeiro terror às mãos do homem. Os dois meios-irmãos da menor, de quatro e 10 anos, filhos do predador sexual, nunca suspeitaram do comportamento do pai.

Os abusos só tiveram fim esta semana. Depois de ter revelado a uma professora parte do que estava a passar às mãos do padrasto, a Polícia Judiciária de Évora recebeu a denúncia. A primeira prioridade, sob tutela do Ministério Público, foi retirar a menina da custódia da mãe e do namorado desta, colocando-a numa instituição de solidariedade social.





Depois, na quarta-feira, o casal foi detido em casa por uma equipa da Polícia Judiciária de Évora. Os inspetores efetuaram uma busca domiciliária em casa dos suspeitos. A prova recolhida, juntamente com o depoimento explícito da menina, permitiram indiciar o casal de sete crimes de abuso sexual agravado - o homem como autor e a mãe da vítima pela coautoria. Presentes a tribunal ficaram em prisão preventiva.