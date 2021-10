Mãe que se esqueceu da filha bebé dentro de carro incapaz de falar com a PJ

A mulher que em Maio deste ano se esqueceu da filha bebé de dois anos dentro do carro ainda não foi ouvida pela Polícia Judiciária. A mulher está a ser seguida na Unidade de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ao mesmo tempo que faz psicoterapia.





Desde que aconteceu a tragédia - a menina esteve sete horas dentro de um carro ao sol e acabou por não resistir - a mãe não tem conseguido trabalhar. Mantém-se em casa, no centro de Lisboa. Tem a seu cargo mais dois filhos, ainda pequenos. Logo quando foram feitas as perícias no local e ouvidas as testemunhas, nomeadamente familiares, que a polícia descartou a hipótese de crime.