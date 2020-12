MAI abre inquérito ao tiroteio com militares da GNR que fez um morto no Seixal

O Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna um processo de inquérito para apuramento dos factos e responsabilidades relacionadas com a ocorrência policial de Fernão Ferro, no Seixal, esta terça-feira, que fez um morto e envolveu um tiroteio entre militares da GNR e civis.Dois militares ficaram feridos e uma outra pessoa também ficou com ferimentos.Em comunicado, o Ministro da Administração Interna deseja uma rápida e plena recuperação aos dois militares da GNR feridos nesta operação.