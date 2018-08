Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI pede inquérito a acidente que envolveu cinco militares em Mourão

Ministro Eduardo Cabrita quer saber em que circunstâncias ocorreu o acidente que feriu os militares.

11:36

O ministro da Administração Interna determinou a abertura, pela Inspeção-Geral da Administração Interna, de um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente que envolveu cinco militares da GNR, disse à Lusa fonte do ministério.



Os cinco militares que sofreram queimaduras no incêndio de segunda-feira, no concelho de Mourão (Évora), pertencem à brigada helitransportada do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana.



Dos cinco feridos, todos homens, três sofreram queimaduras consideradas "graves", enquanto os outros dois "foram assistidos no local e não necessitaram de mais cuidados", revelou na segunda-feira à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).