No final de 2019, 32 das 53 cadeias e espaços prisionais existentes em Portugal estavam, oficialmente, em sobrelotação. A revelação é do relatório de atividades dos Serviços Prisionais, que esta segunda-feira ficou disponível no site de Internet desse organismo do Ministério da Justiça, que revela uma taxa de ocupação nas prisões de 93,6%.









O ano terminou com 12 793 reclusos atrás das grades (entre presos em cumprimento de pena, em prisão preventiva e a cumprir penas por delitos menores). A situação mais gravosa, reconhecem os Serviços Prisionais, vivia-se no Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, com 68 reclusos numa cadeia com espaço para apenas 42 (taxa de ocupação de 161,9%).

Recorde-se que em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o Governo fez uma libertação maciça de presos, o que fez com o que o ano acabasse com 11 228 pessoas presas nas 53 cadeias ou espaços prisionais.